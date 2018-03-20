|НАБУ поймало на взятке $500 судью в Луцке
|20.03.2018 20:15
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Деньги хотели получить от водителя, который сел за руль пьянымНациональное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура во вторник сообщили судье Луцкого горрайонного суда Волынской области о подозрении в получении 500 долларов взятки через посредника-адвоката.
Фото: vikka.ua
Судья подозревается в злоупотреблении влиянием с целью получения взятки, - сообщается на сайте НАБУ.
Установлено, что служитель Фемиды за денежное вознаграждение пообещал водителю, по которому был составлен админпротокол за вождение в состоянии алкогольного опьянения, повлиять на принятие решения своим коллегой.
Судья во исполнение договоренностей якобы должен был закрыть дело в отношении нарушителя.
По данным следствия, 15 марта судья велел передать взятку через посредника, которым оказался адвокат.
Детективами НАБУ проверяется причастность других судей к совершению этого преступления.
Напомним, в Киеве Соломенский районный суд оштрафовал на 25,5 тыс. грн полковника ВСУ, который получил 3 тыс. долл. взятки.
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