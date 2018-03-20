Деньги хотели получить от водителя, который сел за руль пьяным

Судья подозревается в злоупотреблении влиянием с целью получения взятки, - сообщается на сайте НАБУ.

Установлено, что служитель Фемиды за денежное вознаграждение пообещал водителю, по которому был составлен админпротокол за вождение в состоянии алкогольного опьянения, повлиять на принятие решения своим коллегой.

Судья во исполнение договоренностей якобы должен был закрыть дело в отношении нарушителя.

По данным следствия, 15 марта судья велел передать взятку через посредника, которым оказался адвокат.

Детективами НАБУ проверяется причастность других судей к совершению этого преступления.