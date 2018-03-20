Погода, Новости, загрузка...
НАБУ поймало на взятке $500 судью в Луцке
20.03.2018 20:15
НАБУ поймало на взятке $500 судью в Луцке
Деньги хотели получить от водителя, который сел за руль пьяным
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура во вторник сообщили судье Луцкого горрайонного суда Волынской области о подозрении в получении 500 долларов взятки через посредника-адвоката.
НАБУ поймало на взятке 0 судью в Луцке Фото: vikka.ua

Судья подозревается в злоупотреблении влиянием с целью получения взятки, - сообщается на сайте НАБУ.

Установлено, что служитель Фемиды за денежное вознаграждение пообещал водителю, по которому был составлен админпротокол за вождение в состоянии алкогольного опьянения, повлиять на принятие решения своим коллегой.

Судья во исполнение договоренностей якобы должен был закрыть дело в отношении нарушителя.

По данным следствия, 15 марта судья велел передать взятку через посредника, которым оказался адвокат.

Детективами НАБУ проверяется причастность других судей к совершению этого преступления.

Напомним, в Киеве Соломенский районный суд оштрафовал на 25,5 тыс. грн полковника ВСУ, который получил 3 тыс. долл. взятки.

  • Суд оштрафовал на 25,5 тыс. Грн полковника ВСУ, который получил взятку в 3 тыс. долларов
  • Главных инспекторов таможни в аэропорту "Борисполь" поймали на взятке
  • Во Львове голову районной администрации поймали на получении 105 тысяч гривен взятки

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить