Президент Российской Федерации Владимир Путин устроил военные учения в оккупированном Крыму, чтобы показать свою военную сила на полуострове и дать сигнал Украине и Западу.

Об этом «Апострофу» заявил координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.

«Я не думаю, что это ситуативные учения. Обычно учения такого масштаба планируются задолго до их проведения, и это дело не одной недели. Я думаю, что проведение этих учений было запланировано в контексте проведения выборов в Крыму. Таким образом, бряцая российским оружием, Кремль показывает, что Крым готов к обороне и является «непотопляемым авианосцем Путина», — отметил он, информирует svodka.net.

По словам Тымчука, эти учения однозначно были запланированы под выборы. То есть проведение выборов и сразу же проведение учений, чтобы показать свою военную сила в Крыму.

«Россия при этом не испытывает никаких иллюзий. Они совершенно четко представляли, что будет негативная реакция как Украины, так и международного сообщества. Именно потому это планировалось задолго до всех нынешних событий и заявлений европейских политиков насчет непризнания выборов в Крыму. С точки зрения Кремля это было легко предсказуемо. Они это предполагали и не нашли ничего лучшего в контексте обращения Путина к Федеральному собранию и его бряцания оружием, а здесь мы видим бряцание в реалиях, так сказать. Это направлено и на Украину, и к международному сообществу», — подытожил он.

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