Украина конфисковала 100 млн грн в рамках исполнения решения Антимонопольного комитета о штрафе, наложенном на российскую компанию "Газпром". Об этом сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко. Петренко сообщил, что Украина намерена взыскать с "Газпрома" $6 млрд Фото: Павло Петренко / Facebook "Министерство юстиции взимает с "Газпрома" $6 млрд по решению украинского суда о штрафе в пользу бюджета по инициативе Антимонопольного комитета. Мы уже взыскали часть средств – все, что было у "Газпрома" на территории Украины, описано, арестовано и взыскано в государственный бюджет. Это более 100 млн грн, которые уже попали в украинский бюджет", – сказал министр.Министерство юстиции также обратится к другим странам, чтобы арестовать средства "Газпрома", подчеркнул глава Минюста."Есть соответствующее поручение премьер-министра Владимира Гройсмана, и мы сейчас имеем хорошие перспективы и хорошие наработки по выполнению этих решений не только в Украине, но и в других странах, с которыми у Украины есть соответствующие договоры", – отметил Петренко.Кроме того, по словам министра, разрабатываются меры по взысканию с российского монополиста денег за недопоставку согласованных объемов газа для транзита согласно решению Стокгольмского арбитража.В январе 2016 года Антимонопольный комитет Украины оштрафовал "Газпром" на 85 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа Украины. "Газпром" пытался оспорить это решение, но оно было несколько раз подтверждено украинскими судами.22 февраля 2017 года Киевский апелляционный хозяйственный суд в очередной раз оставил в силе решение суда нижестоящей инстанции о подтверждении взыскания с "Газпрома" штрафа, который вырос до 172 млрд грн за счет пени за его неуплату.16 мая 2017 года Высший хозяйственный суд Украины отклонил кассацию российского монополиста на решение Киевского апелляционного хозсуда."Газпром" подал кассационную жалобу в высший Суд Украины, который 13 сентября 2017 года отказался принять ее к рассмотрению.13 марта 2018 года российской компании отказали в жалобе на механизм исполнения судебного решения.28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу України" к "Газпрому" о недостаточных объемах транзита. НАК добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен выплатить $2,56 млрд в пользу "Нафтогазу".2 марта глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания вынуждена начать процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз України" через Стокгольмский арбитраж. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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