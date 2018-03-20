В Вестминстерском аббатстве заявили, что прах британского физика-теоретика Стивена Хокинга будет похоронен рядом с другими великими учеными-англичанами – Исааком Ньютоном и Чарльзом Дарвином. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Хокинг умер в возрасте 76 лет Фото: ЕРА "Совершенно конечно, что прах профессора Стивена Хокинга должен быть захоронен в аббатстве, рядом с другими знаменитыми учеными", – заявил декан Вестминстерского аббатства, преподобный Джон Холл.Он напомнил, что в 1727 году в аббатстве был похоронен сэр Исаак Ньютон, в 1882 году – Чарльз Дарвин. Последними из ученых там погребены физики Эрнест Резерфорд в 1937 году и Джозеф Джон Томсон – в 1940 году."Мы считаем важным, чтобы наука и вера работали вместе, чтобы попытаться решить великие загадки тайны жизни и Вселенной", – подчеркнул Холл.Хокинг – один из основоположников квантовой космологии, изучал теорию возникновения мира в результате Большого взрыва, сделал ряд открытий в теории черных дыр. В 1998 году он издал научно-популярную книгу "Короткая история времени", в которой рассказывается о появлении Вселенной, природе пространства и времени, черных дырах и теории суперструн.Хокинг родился 8 января 1942 года в Оксфорде. В 1962 году окончил Оксфордский университет со степенью бакалавра по математике и физике, а спустя четыре года, когда ему было 24 года, получил степень доктора философии в колледже Тринити-холл Кембриджского университета.В 1963 году у него было диагностировано неизлечимое заболевание – боковой амиотрофический склероз.В 1970-х работал в Институте теоретической астрономии и Институте астрономии, преподавал теорию гравитации.В 1979 году он был удостоен одной из самых престижных академических должностей – Лукасовского профессора в Кембриджском университете. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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