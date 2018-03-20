Также депутаты дали зеленый свет местным маркам вина

За принятие в целом законопроекта №6693 проголосовали 247 депутатов при минимально необходимых 226, - сообщают Украинские новости.

Документом предусматривается, что мелкие производители винпродукции не подлежат обязательной аттестации на соответствие требованиям по обеспечению жизни и здоровья людей, охраны окружающей природной среды, полного технологического цикла производства, а также соответствие санитарным, пожарным, экологическим нормам и правилам.

Для получения лицензии малым производителям довольно будет соответствующему органу предоставить зарегистрированную декларацию соответствия материально-технической базы требованиям законодательства и договор с аккредитованной лабораторией.

Также в проекте прописано, что новые марки винпродукции утверждает руководитель предприятия на основании заключения Центральной отраслевой дегустационной комиссии винодельческой промышленности или дегустационной комиссии профильной научного учреждения и отраслевой общественной организации. Отмечается, что необходимость проведения аттестации невозможным создание уникальных терруарних (местных) вин и легализации малых производителей винпродукции в сельской местности.

Под небольшими производствами винодельческой продукции имеются в виду предприятия, осуществляющие производство и разлив виноградных, плодово-ягодных вин и медовых напитков из виноматериалов исключительно собственного производства, полученных путем переработки плодов, ягод, винограда, меда также собственного производства.