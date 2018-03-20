Новая украинская авиакомпания SkyUp заявила о размещении твердого заказа на поставку пяти новых самолетов Boeing 737 MAX каталожной стоимостью 624 миллиона долларов.

В компании уточнили, что договорились о поставке двух Boeing 737 MAX 8 и трех среднемагистральных Boeing 737 MAX 10, информирует svodka.net.

По модели Boeing 737 MAX 10 SkyUp Airlines стала первой авиакомпанией-заказчиком не только в Украине, но и в странах Восточной Европы, Центральной Азии и СНГ.

Украинская авиакомпания стала 95-м в мире заказчиком самолетов серии 737 МАХ.

Поставка первых пяти самолетов непосредственно с завода в Сиэтле ожидается в 2023 году.

Читайте: "Нафтогаз" подписал спешный договор на поставку газа с Польшей

Согласно условиям контракта, предусмотрена опция дозаказа еще пяти самолетов этих же моделей с аналогичными сроками поставки.

Таким образом, планируется, что флот авиакомпании SkyUp в 2023-2024 годах пополнится сразу 10-ю новейшими воздушными судами.

«Boeing 737 MAX 8 емкостью 189 мест позволит нам осуществлять среднемагистральные рейсы (расстояние свыше 5000 км), а Boeing 737 MAX 10 емкостью 230 мест обеспечит нам выполнение чартерных программ на массовых направлениях, таких как Турция, Египет, Испания и т. д. Оба типа воздушных судов имеют низкие операционные расходы, что позволит авиакомпании существенно снизить стоимость перелетов и предложить рынку качественный продукт по доступной цене», — говорит гендиректор SkyUp Airlines Евгений Хайнацкий.

Читайте: "Нафтогаз" подписал спешный договор на поставку газа с Польшей

В авиакомпании проинформировали, что на сегодняшний день ее флот составляют три самолета Boeing 737 Next Generation — два воздушных судна 2013 выпуска и еще один самолет Boeing 737-700NG 2002 года выпуска.

В SkyUp также повторили о своем намерении начать полеты уже в апреле этого года: сначала это будут чартеры, а с середины лета состоятся первые регулярные рейсы по маршрутам Киев-Одесса и Харьков-Одесса.

По информации источников издания, SkyUp взяла в лизинг два Boeing 737-800, которые ранее эксплуатировались авиакомпанией Malaysia Airlines.

Информация о самолетах уже подана для регистрации Госавиаслужбой Украины, что даст возможность авиакомпании на получение сертификата эксплуатанта воздушных судов.

Как сообщалось, с апреля 2018 года национальный авиаперевозчик SkyUp начнет выполнять чартерные рейсы, а с мая — внутренние и международные регулярные рейсы.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира