|Под Песками украинский военный получил ранения
|20.03.2018 20:47
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С начала суток боевики один раз обстреляли опорные пункты военнослужащих, один защитник раненУкраинский военный 20 марта получил ранения в результате обстрела боевиков под Песками Донецкой области.
Фото: Андрій Попіль
"На Донецком направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов соперник обстрелял наши позиции в районе населенного пункта Пески. В результате вражеского огня один украинский защитник получил ранения", - сообщает пресс-центр штаба АТО.
Отмечается, что раненого доставили в больницу.
Напомним, 19 марта во время обстрела в зоне боевых действий на Донбассе ранен один военный.
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