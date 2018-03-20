Награда Ленглендсу присуждена «за дальновидную работу», которую ученый сделал еще 50 лет назад, в 1967 году.

Роберт Ленглендс еще 50 лет тому назад разработал теорию, которая указывает на наличие связи между теорией чисел и теорией представлений, информирует svodka.net.

Канадский математик Роберт Ленглендс стал лауреатом престижной Абелевской премии. О решении Международного математического союза и Европейского математического общества объявил президент Норвежской академии наук и литературы Оле Сейерстед, сообщается на сайте премии в понедельник, 20 марта.

В1967 году он разработал теорию, которая позволяет совершенно по-новому взглянуть на математику. Она указывала на глубокие связи, лежащие между двумя разными областями математики: теорией чисел и гармоническим анализом.

С 1972 года Роберт Ленглендс работал в американском Принстоне – в Институте перспективных исследований.

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Абелевская ежегодная премия считается «Нобелевской премией по математике». Размер премии – 6 млн крон (около 775 тысяч долларов). Церемония награждения состоится 22 мая года в Университете Аула, Осло. Награду будет вручать король Норвегии Харальд V.

Напомним, в 2017 году лауреатом Абелевской премии стал французский математик Ив Мейер. Он удостоился награды за «ключевую роль в развитии математической теории вейвлетов».

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