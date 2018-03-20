Защита "главы" аннексированного Крыма Сергея Аксенова и "председателя госсовета" полуострова Владимира Константинова в данный момент обжалует решение суда разрешить в Украине заочное расследование в их отношении. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В марте суд отклонил апелляцию защиты Аксенова и Константинова Фото: zn.ua "Разрешения на заочное расследование против Аксенова и Константинова получены Генпрокуратурой, сейчас идет процесс обжалования", – отметил представитель защиты.По его словам, суд в марте уже отклонил апелляцию защиты, следовательно в данный момент идет процесс кассационного обжалования.Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. Непосредственное участие в оккупации полуострова принимала "народная самооборона" Крыма, которую организовал тогдашний глава партии "Русское единство" Аксенов.Константинов с марта 2010 года был председателем Верховного Совета Автономной Республики Крым, членом Партии регионов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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