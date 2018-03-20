|Суд не удовлетворил просьбу НАБУ изменить меру пресечения заместителю Труханова
|20.03.2018 21:03
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Обоих чиновников подозревают в присвоении имуществаАпелляционный суд оставил на поруки народных депутатов Дмитрия Голубова заместителя городского головы и фигуранта расследования НАБУ о коррупции в горсовете Одессы Павла Вугельмана.
Фото: Odessit.ua
Соответствующее решение приняла коллегия судей Апелляционного суда Киева, отказавшись удовлетворить ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро Украины об изменении меры пресечения Вугельман. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Напомним, 1 марта судья Соломенского районного суда Максим Вишняк отказался удовлетворить ходатайство прокурора САП об отстранении Вугельмана на время расследования.
27 февраля, Соломенский районный суд Киева также сохранил на посту и самого мэра Одессы Геннадия Труханова. Последнего НАБУ считает организатором схемы, которая и стала основанием для уголовного производства. Детективы считают, что Труханов вместе с еще семью чиновниками создали схему для покупки здания для Европейской мэрии по значительно завышенной цене. Сначала город заплатил за него 185 млн грн., а незадолго до этого его приобрели за 11,5 млн грн.
19 февраля Геннадий Труханов и его заместитель Павел Вугельман, которых подозревают в присвоении имущества, сдали свои загранпаспорта.