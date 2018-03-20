"Проведение выборов в аннексированном Крыму, постоянные провокации на украинской территории, диверсии против граждан в странах Европы обусловливают необходимость более решительных шагов для укрепления безопасности Украины"

Соответствующее решение приняли депутаты на заседании 20 марта, сообщается на сайте облсовета.

"Своими последними действиями Российская Федерация продолжает демонстративно пренебрегать территориальной целостностью Украины, международными договорами и принципами цивилизованного общества" , - говорится в призыве.

"Проведение выборов в аннексированном Крыму, постоянные провокации на украинской территории, диверсии против граждан в странах Европы обусловливают необходимость более решительных шагов для укрепления безопасности Украины", - мотивируют свое решение депутаты.

"Учитывая это, мы, депутаты Львовского областного совета, требуем от высшего руководства государства разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией. Считаем недопустимыми такие отношения со страной, которая является оккупантом нашей территории ", - отмечается в обращении.

Кроме этого Львовский областной совет выступил за введение визового режима для граждан Российской Федерации.