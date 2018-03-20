Партия "Опозиційний блок" в 2017 году получила 48 млн грн из бюджета и продолжила "подбирать" финансирование у фиктивных фирм.

Об этом говорится в расследовании программы "Наші гроші з Денисом Бігусом", передает со ссылкой на .

От подобных фирм партия получила чуть меньше 4 млн грн. В частности, более 1 млн перечислила компания "Полі-буд-сервіс", основанная жительницей города Обухов Любовью Полищук.

Владелица "фирмы-спонсора" действительно работает в одном из обуховских магазинов. Ее мать рассказала, что женщина продала свои паспортные данные неизвестным и они зарегистрировали несколько фирм.

"Ей платили 200-300 грн. Вот она приехала, ей платили какие-то деньги. Ну я же не знала. Затем, когда приехала налоговая, увидели, что разные подписи. Она живет со мной, никаких денег у нее нет. Если бы она получила миллион разве она бы не купила квартиру?", - сказала мать Любви.

Одна из компаний донора "Опозиційний блок" подозревается в конвертации и легализации денежных услуг. Так, ООО "Аделінка" фигурирует в уголовном производстве о перечислении "НСК "Олімпійський"средств вновь фирмам за несуществующие охранные услуги. Еще одна фирма, зарегистрированная на Полищук - "Осато" - фигурировала в уголовном деле ПАО "" по закупки оборудования для реконструкции компрессорной станции "Долина". Всего на Полищук записаны 30 фирм.

Еще 2,5 млн пожертвовало "Опоблок" ООО "Агротрейдмаркет", основанное мариупольцем Сергеем Степановым, который обладает еще 20 фирмами. Ряд его компаний также фигурирует в уголовных делах по обналичивании (ООО "Торгмеблі", ООО "Укррентпром", ООО "Мілліор інвест").

"Опозиційний блок" - политическая сила, которая образовалась путем объединения партий для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду в 2014-м. Есть прямым потомком .

Фракция "Опозиційний блок" имеет 43 членов в Верховной Раде.

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