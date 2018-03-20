Портал "Киев Оперативный" обнародовал запись разговора женщины с якобы коллектором, который требует от нее вернуть долг, в обратном случае грозит убийством дочери. | По словам женщины, вымогатель звонит ей и после подачи заявления в полицию Фото: pixabay.com Женщина записала на аудио угрозы коллектора, ролик обнародован на YouTube-канале Kyiv Operativ."Ребята, помогите! Я боюсь за себя и своего ребенка. Когда-то давно мой дядя взял кредит. Мы уже давно с ним не общаемся, следовательно даже не могу узнать правда это или нет. Оказывается, коллекторы как-то нашли мой и ребенка номер и угрожают убийство. По социальным сетям они разбросали фото моего ребенка с разными рода пошлостями, сказали, что будут собирать деньги якобы на лечение и из этих денег выплатят долг дяди. Что делать? Заявление в полицию я написала, а толку? Он как звонил, так и звонит", – рассказала женщина."Я тебе говорю напрямую – я сейчас занимаюсь вымогательством и буду требовать с тебя деньги за твоего дядю", – сказал ей телефону звонивший.Девочке, которая позже взяла трубку, собеседник заявил, что "порежет ее дома или в школе".ВИДЕО Видео: Kyiv Operativ / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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