Меркель в настоящее время пытается преодолеть разногласия с ХСС по контролю над границами, и это чревато распадом ее коалиции уже через три месяца после ее создания.

Суммарный рейтинг трех немецких политических сил, входящих в правящую коалицию, опустился ниже 50 процентов. Об этом говорят результаты опроса социнститута Emnid, сообщает ТАСС.

Всего в опросе участвовали 2,3 тысяч человек. По его результатам, суммарный показатель трех партий, формирующих кабмин, впервые с выборов в Бундестаг опустился до 49%.

Причиной такого обвала стал спор о пограничном контроле внутри коалиции. Напомним, в середине июня руководитель ХСС и глава МВД Хорст Зеехофер выдвинул ультиматум канцлеру Ангеле Меркель, которая возглавляет ХДС. Он намерен в одностороннем порядке выпустить министерский приказ о введении тотального контроля на границе с Австрией и высылке беженцев, которые уже зарегистрированы в другой стране ЕС.

Меркель в настоящее время пытается преодолеть разногласия с ХСС по контролю над границами, и это чревато распадом ее коалиции уже через три месяца после ее создания.

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