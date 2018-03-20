|Порошенко не собирается отменять поездку на саммит НАТО из-за угрозы Венгрии
|20.03.2018 21:18
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Кроме комиссии "Украина - НАТО", есть другие встречи, на которые президента приглашеноПосол Украины при НАТО Вадим Пристайко подтвердил, что заседание комиссии "Украина - НАТО" находится под угрозой срыва из-за действий Венгрии. Но, по словам дипломата, президент Петр Порошенко все равно примет участие в июльском саммите НАТО, на который его пригласили.
Петр Порошенко. Фото: lb.ua
Об этом он сказал Украинским Новостям, комментируя заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сиярто о продолжении блокирования Венгрией евроинтеграционных стремлений Украины.
"Я думаю, что сейчас перед выборами они демонстрируют, что "идут до конца". Считаю, что комиссия "Украина - НАТО", которая должна состояться на уровне министров иностранных дел, - это мероприятие действительно под угрозой. Что касается саммита, президент все равно посетит Брюссель, поскольку кроме комиссии "Украина - НАТО" существуют и другие встречи, на которые президента уже пригласили", - заявил Пристайко, передает УНН.
Он добавил, что Украина формального приглашения еще не получала, само решение будет приниматься не раньше конца апреля.
"Нас пригласили на саммит, но мы формально не получили еще приглашение, и Сиярто угрожает этим. Мы приглашения еще не получили, а он уже говорит нам, что заблокирует... Решение об этом будет приниматься не раньше конца апреля, а то и позже", - добавил Пристайко.
Посол предположил, что последние заявления венгерского руководства связанные с предстоящими парламентскими выборами.
"Заявление о том, что будет заблокирован саммит - это уже реально и красная линия, о которой недавно говорил министр Климкин, что венгерская сторона доходит до красной линии в своих угрозах и своих реакциях... У меня есть ощущение, что конкретный политик, в частности министр Сиярто, сейчас больше беспокоится не столько о своем государстве, сколько о своей карьере, с учетом грядущих выборов", - отметил он.
Парламентские выборы в Венгрии пройдут 8 апреля.
Напомним, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пообещал заблокировать участие Президента Украины Петра Порошенко в саммите НАТО, который состоится в Брюсселе в июле 2018 года.
Также Сийярто выразил недовольство планами Минобороны Украины восстановить военную часть в Берегово.
Венгрия называет конфликт вокруг языковых норм закона "Об образовании" единственной причиной ухудшения двусторонних отношений с Украиной.