Кроме комиссии "Украина - НАТО", есть другие встречи, на которые президента приглашено

Об этом он сказал Украинским Новостям, комментируя заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сиярто о продолжении блокирования Венгрией евроинтеграционных стремлений Украины.

"Я думаю, что сейчас перед выборами они демонстрируют, что "идут до конца". Считаю, что комиссия "Украина - НАТО", которая должна состояться на уровне министров иностранных дел, - это мероприятие действительно под угрозой. Что касается саммита, президент все равно посетит Брюссель, поскольку кроме комиссии "Украина - НАТО" существуют и другие встречи, на которые президента уже пригласили", - заявил Пристайко, передает УНН .

Он добавил, что Украина формального приглашения еще не получала, само решение будет приниматься не раньше конца апреля.

"Нас пригласили на саммит, но мы формально не получили еще приглашение, и Сиярто угрожает этим. Мы приглашения еще не получили, а он уже говорит нам, что заблокирует... Решение об этом будет приниматься не раньше конца апреля, а то и позже", - добавил Пристайко.

Посол предположил, что последние заявления венгерского руководства связанные с предстоящими парламентскими выборами.

"Заявление о том, что будет заблокирован саммит - это уже реально и красная линия, о которой недавно говорил министр Климкин, что венгерская сторона доходит до красной линии в своих угрозах и своих реакциях... У меня есть ощущение, что конкретный политик, в частности министр Сиярто, сейчас больше беспокоится не столько о своем государстве, сколько о своей карьере, с учетом грядущих выборов", - отметил он.

Парламентские выборы в Венгрии пройдут 8 апреля.

Напомним, что м инистр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пообещал заблокировать участие Президента Украины Петра Порошенко в саммите НАТО , который состоится в Брюсселе в июле 2018 года.

Также Сийярто выразил недовольство планами Минобороны Украины восстановить военную часть в Берегово.

Венгрия называет конфликт вокруг языковых норм закона "Об образовании" единственной причиной ухудшения двусторонних отношений с Украиной.