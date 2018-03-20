Оккупация Крыма не была бескровной. Никогда. Что бы там ни говорили официальные представители Кремля. Через два дня после псевдореферендума в каждом уголке полуострова от двух пуль российских военных погиб украинский прапорщик Сергей Кокурин.

Кроме того, оккупация совершенно повлияла на жизнь 4-х мужчин: Руслана Зейтуллаева, Рустема Ваитова, Нури Примова и Ферата Сайфулаева. Каждый из них услышал в свой адрес обвинительный приговор российского «суда» из-за связи с запрещённой в РФ исламской партии «Хизб-ут-Тахрир» («Партия исламского освобождения»; в Украине разрешена), информирует svodka.net.

Об этом и многом другом повествует свежий доклад Крымской правозащитной группы «Свобода религий и убеждений в Крыму».

По правде сказать, заголовок нужно было бы начать словом «Несвобода…». Почти 40-страничный текст агрегирует явные нарушения права на свободу совести и мирные собрания за последние 4 года, то есть с момента оккупации Крыма Россией.

Ради нашего с вами удобства публикую quick facts из этого доклада. Каждая из этих строк – сумма боли многих и многих людей:

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– Административный штраф для частных лиц за миссионерскую деятельность по «законам Яровой» – от 5 до 50 тысяч рублей (от 2.200 до 22 000 гривен);

– По этому же жёсткому пакету законов в Крыму вынесли не менее 23 постановлений на общую сумму не менее 415 000 рублей (около 185 тысяч гривен);

– 90906,62 рублей (40400 гривен) – сумма ежемесячной аренды, установленная в 2014 году Аксёновым для Кафедрального собора Ольги и Владимира УПЦ КП;

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– К январю 2018 года из 52 приходов УПЦ КП в Крыму действуют лишь 9;

– Обвинив в принадлежности к «Хизб-ут-Тахрир», оккупанты лишили свободы 25 человек: четверо из них уже отбывают наказание;

– В Крыму запрещена деятельность 22-х ячеек «Свидетелей Иеговы» (ок. 8000 человек) – оккупанты их называют экстремистами.

P.S. Так кто имеет право восклицать «Лишь бы не было войны!»?.

Олексій ГОРДЄЄВ

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