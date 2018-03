Множеству ученых, благодаря исследованиям, удалось доказать связь между количеством выпитой воды и снижением веса, передает lifehacker .

Так, во время стэндфордского эксперимента под названием "Drinking water is associated with weight loss in overweight dieting women independent of diet and activity", ученым удалось привлечь более сотни женщин с лишним весом.

Так, исследователи отобрали женщин, употреблявших менее одного литра воды в день, и увеличили количество выпиваемой воды до двух литров. На протяжении года учены изучали последствия такого изменения, измеряя вес и обхват талии подопытных. В итоге выяснилось, что женщины похудели, благодаря воде - каждая из участниц, не меняя образ жизни, стала худее на два килограмма.

В связи с этим ученые назвали причины, по которым от воды человек худеет:

Из-за воды возрастает количество расходуемых калорий. Достаточно выпить 500 мл воды - и через 10 минут скорость метаболизма увеличивается на 30%, а эффект длится не менее часа.

Вода уменьшает количество потребленных калорий. В том случае, если вы утоляете жажду водой, то вы не утоляете ее другими напитками, которые могут быть более калорийны, например, лимонадами, колой, сладким чаем, соками, морсами, молоком.

Вода уменьшает аппетит и количество жировых отложений. Это удалось доказать, благодаря исследованию.

