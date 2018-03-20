|
В России приостановили эксплуатацию Ан-148 в связи с катастрофой в Подмосковье
|
20.03.2018 21:34
|
Ространснадзор вынес предписание о приостановке полетов на Ан-148,
а также всех воздушных судов авиакомпании "Саратовские авиалинии".
11 февраля самолет этой компании разбился в Московской области.
Ан-148 разбился вскоре после взлета Фото: EPA Кроме того, решением
Ространснадзора приостановлены полеты всех воздушных судов, которые
эксплуатируются авиакомпанией "Саратовские авиалинии".По словам
Басаргина, после проверок, проведенных в связи с крушением Ан-148 в
Подмосковье, есть претензии и к персоналу авиакомпании, и к
производителю самолетов.Эксплуатация парка судов авиакомпании
прервана "до оценки факторов риска и принятия корректирующих
действий, необходимых для поддержания приемлемого уровня
безопасности полетов, и устранения выявленных нарушений воздушного
законодательства", говорится на сайте Ространснадзора.Самолет
Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в
Орск, потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе
Московской области, погибли 65 пассажиров и шесть членов
экипажа.По данным Межгосударственного авиационного комитета,
катастрофа произошла из-за того, что модули воздушных параметров
самолета показывали неверные данные из-за обледенения.6 марта
Telegram-канал Mash опубликовал расшифровку,
предположительно, переговоров летчиков перед крушением: они
спорили из-за скорости самолета.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира