Ространснадзор вынес предписание о приостановке полетов на Ан-148, а также всех воздушных судов авиакомпании "Саратовские авиалинии". 11 февраля самолет этой компании разбился в Московской области. Ан-148 разбился вскоре после взлета Фото: EPA Кроме того, решением Ространснадзора приостановлены полеты всех воздушных судов, которые эксплуатируются авиакомпанией "Саратовские авиалинии".По словам Басаргина, после проверок, проведенных в связи с крушением Ан-148 в Подмосковье, есть претензии и к персоналу авиакомпании, и к производителю самолетов.Эксплуатация парка судов авиакомпании прервана "до оценки факторов риска и принятия корректирующих действий, необходимых для поддержания приемлемого уровня безопасности полетов, и устранения выявленных нарушений воздушного законодательства", говорится на сайте Ространснадзора.Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Московской области, погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа.По данным Межгосударственного авиационного комитета, катастрофа произошла из-за того, что модули воздушных параметров самолета показывали неверные данные из-за обледенения.6 марта Telegram-канал Mash опубликовал расшифровку, предположительно, переговоров летчиков перед крушением: они спорили из-за скорости самолета. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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