Британского физика похоронят в пантеоне

"Совершенно бесспорно, что прах профессора Стивена Хокинга должен быть похоронен в аббатстве, рядом с другими знаменитыми учеными. Мы считаем необходимым, чтобы наука и вера работали вместе, чтобы попытаться решить большие загадки тайны жизни и Вселенной", - заявил декан Вестминстерского аббатства, преподобный Джон Холл, сообщает The Guardian.

Точная дата похорон, как отмечается в сообщении аббатства, будет названа позже.

В Вестминстерском аббатстве похоронены многие знаменитые британские ученые, политики и деятели культуры.