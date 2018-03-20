Украины взыскала в государственный бюджет все средства российского газового монополиста «Газпрома», которые находились на территории страны, а именно — более 100 миллионов гривен.

Об этом журналистам рассказал министр юстиции Украины Павел Петренко, передает «Укринформ». По его словам, «Министерство юстиции взыщет с Газпрома еще так же 6 млрд долларов по решению украинского суда по штрафу в пользу бюджета по инициативе Антимонопольного комитета», информирует svodka.net.

«Мы уже взыскали часть средств — все, что было у Газпрома на территории Украины, было описано, арестовано и взыскано в государственный бюджет. Это свыше 100 млн грн, которые уже попали в украинский бюджет», — сообщил Петренко.

Министерство юстиции также начинает обращаться к другим странам, чтобы и там арестовать средства российского «Газпрома» и конфисковать в госбюджет Украины. Петренко отметил, что «речь идет о 8,5 миллиарда гривен».

«Есть соответствующее поручение премьер-министра Гройсмана, и у нас сейчас есть хорошие перспективы и хорошие наработки по выполнению этих решений не только в Украине, но и в других странах, с которыми у Украины есть соответствующие договоры», — рассказал министр юстиции.

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Что касается решения Стокгольмского арбитража, который 28 февраля обязал Газпром доплатить Нафтогазу 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита, Петренко отметил, что сейчас «Нафтогаз Украины» проводит соответствующие мероприятия по запуску процесса взыскания этих средств.

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