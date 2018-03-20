Внефракционный нардеп Надежда Савченко утверждает, что возле нее находится подосланный из Администрации Президента "объект А", следовательно она вынуждена продумывать все свои действия и слова. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Савченко: В тюрьме за тобой 24 часа в сутки наблюдали видеокамеры. Но только они не могли меня убить Фото: ЕРА "Я с "объектом А" живу уже практически год. Писать они начали позднее. Как мне стало понятно, что "объект А" приставлен ко мне? Наверное, я приберегу эту историю для суда, потому что разовьются фантазии. Но мне очень быстро стало понятно из поведения объекта. Человек, который подходит к тебе с чистыми помыслами, так не поступает", – рассказала она.Нардеп уточнила, что "объект А" – это "совокупность людей", которым поручили ее нейтрализовать."Когда есть человек близко от вас, который понимает, что вы ему доверяете или должны доверять, от которого вы не отстраняетесь, не отдаляетесь, понимая, что каждую секунду этот человек может выполнить приказ, хотела бы посмотреть на вас, как бы вы себя чувствовали. Поэтому я сказала "живу", потому что это морально-эмоциональное состояние, в котором ты находишься, как в тюрьме. В тюрьме за тобой 24 часа в сутки наблюдали видеокамеры. Но только они не могли меня убить. Ну, могли убить те, кто зайдет в камеру. Тут была приблизительно та же самая ситуация", – рассказала она.Савченко пояснила, что уже год знает о слежке и возможной ликвидации, следовательно вынуждена продумывать "каждый свой шаг, каждое свое намерение, мысли, высказывания и реакции". А все ее рассказы о подготовке уничтожения высшего руководства Украины были провокацией."Я в Верховной Раде нахожусь уже два года. Если бы я что-то планировала, я бы это сделала. Я планировала показать власти, что может быть. Причем таким, каким оно точно не может быть с точки зрения военной операции. Мне было очень важно, чтобы в это поверили. Чтобы это доносили", – подчеркнула она.На вопрос, зачем ей это нужно, Савченко пояснила, что хотела, чтобы "власть поняла, что они тоже смертные"."Это не теракт, это политическая провокация, чтобы власть выглядела смешной... особенно перед европейскими политиками", – пояснила она.15 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко направил в Раду представления на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. Он заявил, что нардеп планировала теракт в здании Верховной Рады.В этот же день Ирина Луценко рассказала, что Савченко вывели из сессионного зала парламента из-за "угрозы для окружающих". По словам Луценко, видео по делу Савченко "шокирует все общество".Позже стало известно, что Савченко попросили покинуть парламент несколько нардепов от "Народного фронта", в частности Андрей Тетерук и Андрей Левус. "Украинская правда" писала, что Савченко принесла в Верховную Раду три гранаты и пистолет. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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