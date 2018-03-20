В Киеве сегодня ночью, 20 марта 2018 года, ожидается снегопад.

«В столице ночью прогнозируют снегопад: коммунальщики готовы работать в усиленном режиме», — говорится в сообщении КГГА, информирует svodka.net.

Как отмечается, к работе в усиленном режиме готовы 255 единиц снегоуборочной и 127 единиц вспомогательной техники, а также 50 бригад по ручной уборке в составе 353 работников.

«По прогнозу Украинского гидрометцентра, снегопад продлится в городе до среды. Коммунальная корпорация «Киевавтодор» просит водителей не парковать автомобили вдоль улиц и дорог, чтобы не мешать снегоуборочной технике оперативно убирать улично-дорожную сеть столицы», — говорится в сообщении.

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