Угрозы Венгрии блокировать заседание комиссии "Украина - НАТО" украинский посол при Альянсе Вадим Пристайко назвал предвыборной риторикой. По словам дипломата, у Порошенко в Брюсселе уже запланированы и другие встречи. Порошенко поедет на саммит НАТО Фото: ЕРА "Я думаю, что сейчас перед выборами они демонстрируют, что "идут до конца". Полагаю, что комиссия "Украина - НАТО", которая должна состояться на уровне министров иностранных дел, - это мероприятие действительно под угрозой. Что касается саммита, президент все равно посетит Брюссель, поскольку кроме комиссии "Украина - НАТО" существуют и другие встречи, на которые Президент уже приглашен", – сообщил Пристайко.По словам посла, формально Украина еще не получила приглашение, а венгерская сторона уже угрожает блокировать."Решение об этом будет приниматься не раньше конца апреля, а то и позднее", – добавил он.Вадим Пристайко считает, что угрозы венгерского правительства – предвыборная риторика перед парламентскими выборами. Подобные угрозы он назвал "красной линией"."У меня есть ощущение, что конкретный политик, в частности министр Сийярто, сейчас больше беспокоится не столько о своем государстве, сколько о своей карьере, с учетом грядущих выборов", – сказал украинский дипломат.Выборы в венгерский парламент пройдут 8 апреля.После принятого 5 сентября 2017 года во втором чтении и в целом закона "Об образовании", который расширил использование украинского языка в обучении, Венгрия выразила беспокойство о будущем венгерского меньшинства в Украине.26 сентября в министерстве иностранных дел Венгрии предупредили, что будут блокировать любое дальнейшее сближение Украины и ЕС из-за закона "Об образовании".27 октября глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт выступил против заседания комиссии Украина – НАТО 6 декабря 2017 года в Брюсселе. Представитель НАТО сообщил УНИАН, что заседание не планировали на декабрь.По словам украинского вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе, в НАТО обеспокоены поведением Венгрии в связи с украинским законом "Об образовании". 7 февраля заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Василий Боднар после встречи в Ужгороде с замминистра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Левенте Модером сообщил, что Киев и Будапешт согласовали ключевые позиции относительно урегулирования языкового вопроса. 8 февраля вМИД Венгрии опровергли, что достигли договоренности с Украиной по языковым нормам закона "Об образовании". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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