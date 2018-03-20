Государственное специализированное предприятие "Чернобыльская атомная электростанция" начинает проводить для всех желающих организованные экскурсии. Посетители смогут ознакомиться с основными помещениями третьего энергоблока и увидеть в действии систему контроля объекта "Укрытие" Фото: ЕРА "Теперь каждый желающий сможет увидеть, как сегодня работает ЧАЭС, происходит процесс снятия с эксплуатации и преобразования объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему", – сообщили в ведомстве. https://www.facebook.com/dazv.gov.ua/posts/2014376881925753 По словам его руководителя Виталия Петрука, основное внимание при посещении будет уделяться мерам безопасности посетителей. Они будут обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты и проходить обязательный дозиметрический контроль.В разработанный путь входит посещение многих объектов: от защитных сооружений на случай чрезвычайных ситуаций до местной столовой. Кроме того, посетителям покажут основные помещения третьего энергоблока, из которых происходило управление реактором. В путь входит знакомство с интегрированной автоматизированной системой контроля объекта "Укрытие", которая сейчас контролирует состояние объекта."Нужно помнить, что Чернобыльская АЭС продолжает оставаться ядерным объектом, и мы по-прежнему строго придерживаемся всех требований безопасности для подобных предприятий. Однако мы стараемся быть максимально открытыми и прозрачными, стараемся минимизировать количество барьеров для посетителей, лишить их сложной схемы согласования визита. Убежден, что такие изменения станут дополнительными шагами к положительным преобразованиям в стране", – заявил генеральный директор ЧАЭС Игорь Грамоткин.Авария на Чернобыльской атомной электростанции в апреле 1986 года стала одной из крупнейших промышленных ядерных катастроф в истории. По международной шкале ядерных событий, принятой в 1988 году, авария на ЧАЭС – одна из двух, которую оценили по максимальному, седьмому, уровню опасности. Сопоставима с ней по масштабам только катастрофа на японской АЭС "Фукусима-1" 2011 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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