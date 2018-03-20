Компания планирует улучшить чтение новостей в Интернете

В Google отмечают, что журналистика в цифровую эпоху оказалась в неудобном положении, следовательно компания должна позаботиться о будущем отрасли, с которой она имеет общую миссию, - сообщает BBC .

В частности компания планирует улучшить чтение новостей в Интернете, например, с помощью быстрых загрузок мобильных веб-страниц.

В Google также уверяют, что уже настроили свои поисковые алгоритмы для определения фейковых новостей, однако останавливаться на этом не собираются.

В прошлом Google сам подвергался критике за рекламу фейковых статей. Например, в 2017 году, поисковик предлагал информацию, стрелок, убивший 59 человек в Лас-Вегасе, вроде был демократом, выступал против Дональда Трампа.