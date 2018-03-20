|Google инвестирует $300 миллионов в помощь медиа и борьбу с фейками
|20.03.2018 21:58
|
Компания планирует улучшить чтение новостей в ИнтернетеGoogle планирует инвестировать 300 миллионов долларов на помощь СМИ и борьбу с фейковыми новостями.
Фото: FRANCOIS LENOIR
В Google отмечают, что журналистика в цифровую эпоху оказалась в неудобном положении, следовательно компания должна позаботиться о будущем отрасли, с которой она имеет общую миссию, - сообщает BBC.
В частности компания планирует улучшить чтение новостей в Интернете, например, с помощью быстрых загрузок мобильных веб-страниц.
В Google также уверяют, что уже настроили свои поисковые алгоритмы для определения фейковых новостей, однако останавливаться на этом не собираются.
В прошлом Google сам подвергался критике за рекламу фейковых статей. Например, в 2017 году, поисковик предлагал информацию, стрелок, убивший 59 человек в Лас-Вегасе, вроде был демократом, выступал против Дональда Трампа.
Напомним, в январе итальянское правительство запустило онлайн-сервис, направленный на борьбу с "фейковыми" новостями. Люди могут сообщать о фальшивых, по их мнению, новостях через систему "красных кнопок" на сайте почтовой полиции Италии, которая занимается борьбой с онлайн-преступностью.
В Евросоюзе предлагают ввести код принципов, который бы регламентировал деятельность онлайн-платформ и социальных сетей, направленную на избежание распространения фейковых новостей и дезинформации.