Философ Бернар Вербер в своем культовом романе "Империя ангелов" доказывает, что жизнь человека делится на циклы. Каждый цикл длится семь лет и заканчивается кризисом, передает со ссылкой на .

Каждый такой цикл имеет свои особенности.

Предлагаем убедиться или опровергнуть теорию философа.

От 0 до 7 лет

Прочная связь с матерью. Горизонтальное познания мира. Создание чувств. Запах, молоко, голос, тепло, поцелуи матери являются первыми ощущениями. Период заканчивается "вылуплением" из защитного кокона материнской любви и открытием остального мира.

От 7 до 14 лет

Сильная связь с отцом. Вертикальное познания мира. Формирования личности. Отец становится союзником в открытии мира вне защитным семейным коконом. Отец расширяет его. Он становится ориентиром. Маму любили, а отца обожают.

От 14 до 21 года

Бунт против общества. Познание материи. Создание интеллекта. Кризис подросткового возраста. Появляется желание изменить мир и разрушить существующие структуры. Молодежь нападает на семейный кокон, затем на общество в целом. Подростка соблазняет все, что "восстает", - громкая музыка, романтические отношения, стремление к независимости, бегство, связь с маргинальными группами молодежи, анархистские ценности, систематическое отрицание старых ценностей. Период завершается выходом из семейного кокона.

От 21 до 28 лет

Вступление в общество. Стабилизация после бунта. Потерпев неудачу с разрушением мира, желают быть лучшим, чем предыдущее поколение. Поиски более интересной работы, чем у родителей. Поиски интересного места проживания, чем у родителей. Попытка создать счастливую пару, чем у родителей. Выбор партнера и создание семейного очага. Создание собственного кокона. Период обычно заканчивается браком.

С этого момента человек выполнил свою миссию и покончила с первым защитным коконом.

28-35 лет

Создание домашнего очага. После бракосочетания, квартиры, машины появляются дети. Ценности аккумулируются внутри кокона. Но если четыре первых циклы ни были пройдены успешно, очаг разрушается. Если отношения с матерью не были должным, она будет досаждать своей невестке. Если с отцом - он начнет вмешиваться в дела молодой пары. Если не было бунта против общества, есть риск конфликтов на работе. 35 лет - тот возраст, в котором плохо выращенный кокон часто взрывается. Тогда происходят разводы, увольнения, депрессия. Тогда первый кокон должен быть отвергнут.

35-42 лет

Все начинается с нуля. После кризиса человек реконструирует второй кокон. Нужно пересмотреть отношение к матери, семьи, отца, зрелости. Это период, когда у разведенных мужчин появляются любовницы, а у разведенных женщин - любовники. Они пытаются воспринять то, что ожидают, уже не от брака, а от противоположного пола.

Отношения с обществом также для просмотра. Отныне работу выбирают не с точки зрения ее безопасности, а в соответствии с тем, насколько она интересна, или сколько свободного времени она оставляет.

После разрушения первого кокона человек всегда испытывает желание как можно скорее создать второй. Новый брак, новая работа, новые отношения. Если избавления от паразитирующих элементов прошло благополучно, человек будет способен восстановить улучшенный кокон. Если она не поняла прошлых ошибок, то восстановит точно такую ​​же оболочку и придет к точно такой же поражение. Это то, что называется "бегать по кругу". С этого времени все циклы станут лишь повторением одних и тех же ошибок.

42-49 лет

Завоевание общества. Как только второй, улучшенный кокон создан, человек может познать полноту жизни в браке, семье, работе, своем развитии. Эта победа приводит к двум новым типам поведения.

Если для человека важны признаки материального благополучия, она постоянно увеличивает и обогащает свой новый улучшенный кокон.

Если человек отправляется на завоевание новых территорий, а именно духовных, то начинается настоящее создания его личности.

49-56 лет

Духовная революция. Если человеку удалось создать или воссоздать свой кокон и реализоваться в семье и работе, она чувствует желание обрести мудрость. Отныне начинается духовная революция.

Поиски духовности, если они ведутся честно, займут всю жизнь.

Далее развитие продолжается по спирали. Каждые семь лет человек поднимается на один виток и вновь проходит через те же вопросы: отношения с матерью и отцом, отношение к бунту против общества и к семье.

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