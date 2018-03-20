За январь-февраль было назначено в 3,3 раза меньше субсидий, чем за подобный период прошлого года

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики (Госстат).

Так, средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство составил 1005,2 грн.

В январе-феврале 2018 за субсидиями для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг обратилось 396,2 тыс. домохозяйств, в 2,2 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом, по домохозяйства в городах пришлось 52,7% таких обращений, в сельской местности - 47,3%.

За два месяца были назначены субсидии 322,4 тыс. домохозяйств, из них в городских поселениях - 217,1 тыс., в сельской местности - 105,3 тыс. Это в 3,3 раза меньше по сравнению с соответствующим периодом 2017 года.

Напомним, с 1 мая 2017 года вступила в силу обновленная программа жилищных субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

В апреле Украина обязалась перед Международным валютным фондом до конца августа 2017 года монетизировать жилищные субсидии и льготы для того, чтобы частные газовые трейдеры могли соперничать с Нафтогазом Украины в поставках газа населению.

В конце сентября Кабмин изменил порядок расчета "отопительной" субсидии.

Впоследствии, 22 января 2018 года, в Украине стартовала монетизация субсидий.

Недавно в Украине создали единый государственный список получателей жилищных субсидий, который должно ввести Министерство социальной политики.