По мнению популярного в Германии писателя Владимира Каминера, российский президент считает себя бессмертным, но, несмотря на это, народ отворачивается от него. Журналист немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung побеседовал с писателем.

«В сущности люди устали от своего президента. Даже его самые большие фанаты. В деревне, где живет семья моей тещи, на Северном Кавказе, после завоевания Крыма люди были более чем воодушевлены Путиным. Сейчас они хотят голосовать против него. Завоевание Крыма для многих было достижением, как в старые времена, когда Российская империя расширяла свои границы, лишая прав соседей и занимая их территории. Такое пренебрежение международными соглашениями очень пощекотало национальную гордость русских. Однако, чтобы и дальше следовать такой концепции, Путину нужно каждые несколько месяцев завоевывать по крайней мере половину Крыма. Но такого количество Крымов не существует», — с иронией заметил Каминер, информирует svodka.net.

«Однако должно найтись что-нибудь еще», — отметил корреспондент.

«Конечно, это было бы хорошо для Путина. Но в Сирии это не удалось. Люди все еще не поняли, что делает там российская армия. Не сработало это и на востоке Украины. На Восточной Украине официальные заявления всегда звучали так: это не наши люди. Это какие-то туристы. То есть российские туристы погибают на Украине и сотни российских туристов погибли в Сирии при попытке посетить курдское нефтяное месторождение».

«Все, что остается Путину, это только воинственная риторика против Америки. Она всегда работает», — заявил писатель.

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Является ли Путин Сталиным? «Нет, — считает Каминер. — Сталина из него делает его окружение».

В интервью писатель также отметил, что ему было смешно наблюдать за тем, как во время своего недавнего обращения к Федеральному Собранию Путин показывал видео, на котором новые российские ракеты разрушают Флориду. При этом ему аплодировали люди, у каждого второго из которых во Флориде имеется недвижимость и живут их дети и жены.

Недостаток авторитарного режима заключается, по мнению Каминера, в том, что в отношениях с остальными имитируется демократия, которой в действительности нет. «Вся власть находится в одних руках. Нет независимых судов, нет свободных СМИ, нет контроля, осуществляемого гражданами. (…) В такой стране невозможны долгосрочные сделки. Никто не хочет делать инвестиции, потому что никто не знает, что произойдет, когда Путина не будет. Ведь он не бессмертный, даже если он сам так думает», — считает писатель.

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«Я думаю, когда у него еще не было такой скучной жизни, как сейчас, когда он еще был агентом КГБ за границей, он смотрел фильмы о горцах. Это фильмы, в которых никто никогда не умирает естественной смертью. Тебя может убить только другой горец. А когда сам убиваешь горца, то тебе переходит его сила. Таким себя видит Путин. А Трамп — это еще один горец. Поэтому они должны бороться друг против друга. Тот факт, что в действительности мир выглядит иначе, не приходит Путину в голову. Да и как? Ему 65 лет. В таком возрасте люди не меняются. (…) Вся страна находится в заложниках, Путин — заложник своего ложного мировоззрения, его помощники — заложники его системы, а люди тоже заложники, при этом также несущие ответственность», — утверждает Каминер.

«Россияне усвоили, что Путин им не поможет, что есть мир простых смертных, а есть мир горцев», — сказал писатель. Народ перестал стучаться в дверь человека, отрешенного от действительности — все равно никто не откроет. «Не существует больше и внутренней политики. Если вы посмотрите новости, то там никогда речь не идет о России. Как будто России уже давно не существует, есть только призрак. Я надеюсь, что когда-нибудь вернутся дети из Флориды и у них будет более открытое мировосприятие, в отличие от сегодняшней так называемой политической элиты России», — заявил Каминер.

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