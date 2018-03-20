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Порошенко поедет на саммит в Брюссель, несмотря на угрозу Венгрии блокировать заседание комиссии Украина - НАТО
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20.03.2018 22:14
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Угрозы Венгрии блокировать заседание комиссии Украина – НАТО
украинский посол при Альянсе Вадим Пристайко назвал предвыборной
риторикой. По словам дипломата, у Порошенко в Брюсселе уже
запланированы и другие встречи. Порошенко поедет на саммит НАТО
Фото: ЕРА "Я думаю, что сейчас перед выборами они демонстрируют,
что "идут до конца". Полагаю, что комиссия Украина – НАТО, которая
должна состояться на уровне министров иностранных дел, – это
мероприятие действительно под угрозой. Что касается саммита,
президент все равно посетит Брюссель, поскольку кроме комиссии
Украина – НАТО, существуют и другие встречи, на которые президент
уже приглашен", – сообщил Пристайко.По словам посла, формально
Украина еще не получила приглашение, а венгерская сторона уже
угрожает блокировать."Решение об этом будет приниматься не раньше
конца апреля, а то и позднее", – добавил он.Вадим Пристайко
считает, что угрозы венгерского правительства – предвыборная
риторика перед парламентскими выборами. Подобные угрозы он назвал
"красной линией"."У меня есть ощущение, что конкретный политик, в
частности, министр Сийярто, сейчас больше беспокоится не столько о
своем государстве, сколько о своей карьере, с учетом грядущих
выборов", – сказал украинский дипломат.Выборы в венгерский
парламент пройдут 8 апреля.После принятого 5 сентября 2017
года во втором чтении и в целом закона "Об образовании",
который расширил использование украинского языка в
обучении, Венгрия выразила беспокойство о будущем
венгерского меньшинства в Украине.26 сентября в министерстве
иностранных дел Венгрии предупредили, что будут блокировать
любое дальнейшее сближение Украины и ЕС из-за закона "Об
образовании".27 октября глава МИД Венгрии Петер Сийярто
заявил, что Будапешт выступил против заседания комиссии
Украина – НАТО 6 декабря 2017 года в Брюсселе. Представитель
НАТО сообщил УНИАН, что заседание не планировали на декабрь.По
словам украинского вице-премьера по вопросам европейской и
евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе, в
НАТО обеспокоены поведением Венгрии в связи с украинским
законом "Об образовании".
7 февраля заместитель главы Министерства
иностранных дел Украины Василий Боднар после встречи в Ужгороде
с замминистра внешней экономики и иностранных дел Венгрии
Левенте Модером сообщил, что Киев и Будапешт согласовали
ключевые позиции относительно урегулирования языкового
вопроса.
8 февраля вМИД Венгрии опровергли,
что достигли договоренности с Украиной по языковым нормам
закона "Об образовании".
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