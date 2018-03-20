Сегодня, 20 марта, в аэропорту "Борисполь" встречали украинскую параолимпийскую сборную.

Спортсмены соревновались в Пхенчхан 10 дней и завоевали 22 награды, передает со ссылкой на .

В аэропорту собрались журналисты и родственники паралимпийцев. Домой спортсмены привезли 7 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых медалей, заняв 6 место в командном зачете на Паралимпиаде-2018. Первое золото получил биатлонист Виталий Лукьяненко, а первую серебряную медаль завоевала в 6-ти километровой биатлонной гонке Александра Шишкова. Правительство наградит спортсменов премиями: за первое место - 125 тыс. $, За второе 80 тыс. $ - за второе и 55 тыс. $ - за третье.

Родные спортсменов все время болели и переживали за них.

"Все эти 10 дней мы с мужем волновались за нашего сына. Я прямую трансляцию Паралимпиады не смотрела, зато смотрел мой муж. Однажды он позвонил мне в 4:00 и сказал:" Уже у нас есть золото ", - сказала мама одного из паралимпийцев .

В Пхенчхан прошла церемония закрытия Паралимпийских игр-2018. Символическое объявления о закрытии Олимпиады сделал президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс

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