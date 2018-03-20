Голосование за неприкосновенность Савченко и привлечения ее к уголовной ответственности ожидается 22 марта

Документы от 15 марта опубликовано на странице нардепа Антона Геращенко (Народный фронт).

Он отметил, что намерен голосовать за снятие депутатской неприкосновенности с Савченко, но не голосовать за ее задержание и арест, чтобы не "создавать для нее образ жертвы".

Согласно документам, следователи установили, что Савченко с ноября 2017 года по настоящее время осуществила ряд тяжких и отдельно тяжких преступлений против основ национальной безопасности и против общественной безопасности.

"В неустановленное время, но не позднее 20.11.2017, в неустановленном месте Савченко Н.В. вступила в сговор с Рубаном В.В., Захарченко А.В., Тимофеевым А.Ю. и другими неустановленными лицами... о совершении действий, направленных на насильственное свержение конституционного строя и захват государственной власти в Украине", - говорится в постановлении.

Согласно версии ГПУ, соучастники решили совершить теракт и лишить жизни руководство страны.

"В то же время с использованием минометов, гранатометов, огнестрельного оружия и взрывных устройств осуществить вооруженные нападения на жилье и транспортные средства государственных деятелей и руководителей политических партий, в частности: Петра Порошенко, Арсена Авакова, Александра Турчинова и других с целью противоправного лишения их жизни", - считают правоохранители.

Напомним, в Комитет ВР по вопросам регламента и организации работы Рады поступило представление ГПУ о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что следователи ГПУ есть доказательства того, что депутат Савченко планировала теракт в зале Верховной Рады . Рада сразу же исключила депутатку Надежду Савченко из комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.