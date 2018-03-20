Ил-96 с номером RA-96023 фигурировал в материалах об операции против наркоторговцев, которые спрятали в здании российского посольства в Буэнос-Айресе чемоданы с кокаином

Высланные Великобританией 23 российских дипломата и члены их семей улетели из Лондона на Ил-96 с бортовым номером RA-96023, который был задействован в операции по пресечению контрабанды кокаина из Аргентины, информирует svodka.net.

На номер самолета, попавшего на видео и фотографии агентств Ruptly и ТАСС, обратило внимание издание РБК. Согласно сайту FlightRadar24, самолет 20 марта прилетел из Внуково в Станстед, и затем отправился обратно.

Великобританию 20 марта покинут 23 российских дипломата, высланные местными властями после отравления в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Россия отвергла обвинения в причастности к покушению и также заявила о высылке 23 дипломатов.

Ил-96 с номером RA-96023 фигурировал в материалах об операции против наркоторговцев, которые спрятали в здании российского посольства в Буэнос-Айресе чемоданы с кокаином. Фото и видео с этим самолетом публиковали власти Аргентины.

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В декабре 2017 года на этом самолете из Аргентины в Москву доставили эти чемоданы (кокаин в них был заменен на муку). Сообщалось также, что на этом самолете, входящем в летный отряд «Россия», в Аргентину прилетел секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Представители управления делами президента заявили, что этот самолет не был задействован в операции. Сайт о российских самолетах russianplanes.net, на который ссылались журналисты в публикациях о RA-96023, после этого объявил о закрытии.

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