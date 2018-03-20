Президента США Дональда Трампа не оказалось между мировых лидеров, поздравивших Путина на следующий после выборов день.

Президент США Дональд Трамп поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах, сообщается на сайте Кремля, информирует svodka.net.

Трамп заявил, что у него состоялся с Путиным «очень хороший звонок». Он сказал, что хочет встретиться с российским президентом в недалеком будущем для обсуждения «гонки вооружений» и других проблем.

«В целом разговор носил конструктивный, деловой характер и был ориентирован на преодоление накопившихся проблем в российско-американских отношениях», — написано на сайте Кремля.

18 марта президент России Владимир Путин переизбрался на четвертый срок, набрав более 76% голосов.

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Президента США Дональда Трампа не оказалось между мировых лидеров, поздравивших Путина на следующий день. Представители Белого дома заявили, что звонок пока не запланирован.

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