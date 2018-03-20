По состоянию на 20 марта уже назначены первые четыре поезда

По состоянию на 20 марта уже назначены первые четыре поезда. Вскоре будет назначено следующие поезда. - сообщила пресс-служба компании .

Поезд №191/192 Киев - Львов будет курсировать 6, 7 и 9 апреля отправлением из Киева в 08:03 и прибытием во Львов в 17:55. В обратном направлении поезд будет отправляться в 11:58 и прибывать в Киев в 21:46.

Поезд №243/244 Киев - Львов осуществит рейсы 7 и 10 апреля. Отправление из Киева в 5:27 и приход во Львов в 14:20. В обратном направлении отправление в 09:40 и приход в 19:05.

Поезд №197/198 Киев - Ковель отправится в рейсы 7 и 9 апреля. Отправление из Киева в 7:28 и приход в Ковеля в 16:53. Назад из Ковеля поезд отправится о 11:03 и прибудет в Киев в 19:53.

Поезд №787/788 Харьков - Константиновка 9 апреля отправится из Харькова в 19:03 и прибудет в Константиновки в 23:30. В обратном направлении поезд отправится 10 апреля в 5:00 и прибудет в Харьков в 09:50.