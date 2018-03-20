Когда украинские военные стояли в Берегово Закарпатской области, они помогали местным жителям бороться с наводнениями, метелями и спасали людей, заявил руководитель Западного регионального медиацентра Министерства обороны Украины Александр Поронюк. Поронюк: Мы должны делать то, что для нас надежно и безопасно, а не слушать иностранных политиков Фото: Олександр Поронюк / Facebook Накануне министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выступил против восстановления в Берегово в Закарпатье воинской части ВСУ."Раньше Вооруженные силы Украины должны были насчитывать 50 тыс., а сейчас же у нас официально 250 тыс. личного состава. Понятно, что для такого количества должны быть военные городки, полигоны, соответствующая инфраструктура. И это касается не только Закарпатья – развивается "Десна" в Киевской области, в Коломые Ивано-Франковской области, на Тернопольщине, Львовщине... практически по всей Украине. И следовательно заявление Сийярто – голословное", – подчеркнул Поронюк.Он напомнил, что раньше военные помогали жителям Закарпатья бороться с непогодой."Я очень хорошо помню, когда в Берегово стоял 415-й механизированный полк 128-й бригады. И закарпатцы очень хорошо помнят, как военные помогали им во время метелей или наводнений, как они спасали людей", – отметил Поронюк.Он добавил, что Украинское государство должно проводить меры по укреплению безопасности, а не слушать заявления иностранных политиков."Государство возобновляет свою инфраструктуру. Так что это укрепление национальной безопасности и безопасности каждого гражданина Украины. Мы должны делать то, что для нас надежно и безопасно, а не слушать иностранных политиков", – убежден Поронюк.В Берегово до 2003 года находился 315-й гвардейский механизированный ордена Богдана Хмельницкого полк. Затем воинскую часть расформировали, инфраструктуру передали горсовету, а часть земли продали частным лицам. Большинство сооружений части находится в аварийном состоянии, пишет издание. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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