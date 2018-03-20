НАБУ подозревает должностных лиц "Укрнафти" в попытке завладеть
нефтью на 7,7 млрд грн. НАБУ выиграло иск к ПАО "Укрнафта" Фото:
ukrnafta.com В НАБУ считают, что должностные лица "Укрнафти"
(50% + одна акция принадлежат государственному "Нафтогазу".
– ") заключили в 2015 году соглашения с ООО "Котлас" на поставку
этой компанией нефтепродуктов, не имея на это полномочий. "Котлас"
обязывалось поставить нефтепродукты. Однако, как выяснили детективы
Национального бюро, поставки в оговоренных объемах ООО не
осуществило, но средства от "Укрнафти" получило.Исковое заявление
НАБУ основывается на материалах уголовного производства, которое
расследуют детективы бюро с августа 2016 года. В рамках этого дела
они изучают факты возможного злоупотребления служебным положением
должностными лицами "Укрнафти" и ряда коммерческих компаний с целью
завладеть влажный нефтью на сумму более 7,7 млрд грн.В НАБУ
заявили, что решение суда является существенным основанием для
возмещения убытков, которые нанесли интересам государства.
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