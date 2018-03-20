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В Киеве неизвестные совершили нападение на сотрудников Киевгаза
20.03.2018 22:54
В Киеве неизвестные совершили набег на сотрудников Киевгаза
Об инциденте проинформировано столичную полицию
В Киеве неизвестные избили сотрудников Киевгаза, повредили служебный автомобиль и похитили профессиональные инструменты.
В Киеве неизвестные совершили нападение на сотрудников Киевгаза фото: obozrevatel.com
Как сообщили в пресс-службе компании, случай произошел на бул. Вацлава Гавела, 41 во время устранения самовольного подключения дома к системе газоснабжения.
 
"Инициативная группа решила самовольно возобновить газоснабжение к дому, подвергая себя и своих соседей на взрыв. Попытка устранения имеющихся нарушений закончилась избиением наших работников, сломанным носом, разбитым служебным авто и похищением профессиональных инструментов", - заявили в компании.
 
Об инциденте проинформировано столичную полицию. Ситуация находится под детальным контролем службы безопасности Киевгаза.
 
Напомним, в Малиновском районе Одессы 33-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения открыл стрельбу из окна своей квартиры.
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