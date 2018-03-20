Представитель посольства Великобритании сообщил, что в дипмиссии пока не приняли решение о том, будет ли посол Лори Бристоу присутствовать на встрече в российском МИД.

Российский МИД пригласил на встречу 21 марта послов всех зарубежных стран для обсуждения дела бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, которого отравили в Великобритании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя МИД России Марию Захарову, информирует svodka.net.

«21 марта в МИД России приглашены все аккредитованные в России послы зарубежных государств на встречу с руководством и экспертами департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями. Основная тема встречи — ситуация вокруг заявлений Великобритании о применении на ее территории отравляющих веществ», — сказала Захарова.

Она добавила, что на встрече с послами планируется «довести российскую точку зрения до официальных представителей зарубежных государств», ответить на их вопросы и задать свои. Захарова подчеркнула, главная тема заключается в том, что Великобритания не предоставляет никаких фактов, «кроме обвинений, озвучиваемых в хамской манере».

Представитель посольства Великобритании сообщил «Интерфаксу», что в дипмиссии пока не приняли решение о том, будет ли посол Лори Бристоу присутствовать на встрече в российском МИД.

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Великобритания обвинила Россию в причастности к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Его и его дочь Юлию нашли без сознания на скамейке у торгового центра в английском городе Солсбери 4 марта. Следствие пришло к выводу, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое могло разрабатываться в СССР и использоваться в качестве химического оружия. Кроме Скрипаля и его дочери, от отравления пострадали еще 19 человек.

В России причастность к отравлению отрицают и призывают Лондон представить доказательства обвинений. Президент России Владимир Путин назвал их «чушью». Позицию Великобритании при этом поддержали Франция, Германия и США. Отравление Скрипаля назвали атакой на британский суверенитет.

Сейчас Скрипали находятся в коме, их состояние оценивается как критическое. Россия запросила доступ к ним, однако Великобритания в этом отказала. Представитель МИД России Мария Захарова 17 марта сообщила, что с 90-х «Новичок» разрабатывался в Швеции, Чехии, США, Великобритании и Словакии. После этого российских послов вызвали в министерства иностранных дел Швеции и Чехии, а слова Захаровой о разработке «Новичка» отвергли.

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