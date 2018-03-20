Для страны важны комплексные изменения и четкий план развития, а также молодое поколение, для которого государство не является на сегодня ценностью.

Об этом в интервью рассказал социолог, руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович,передает со ссылкой на .

"У нас около 12 процентов украинцев побывали на заработках за последние пять лет. Еще около 40 процентов хотели бы поехать. Две трети из них, заработав средства, хотят вернуться домой. Будут в Украине такие же условия - никто никуда не поедет. То, что люди готовы возвращаться, означает, что они верят в эту страну. Хотят, чтобы их дети здесь жили лучше. Это тоже украинская традиция - жить не для себя, а для будущего детей. И каждый раз это будущее отдаляется. Хочется жить уже и сейчас. Нужны изменения не только на уровне власти, но и на уровне каждого гражданина. Когда украинец едет по Варшаве в машине, не выбросит окурок на улицу, потому что штрафуют. А в Украине - нет. Надо строить Европу внутри страны. Для этого каждый должен создать ее в своем сознании. Это огромные пласты изменений в культуре, представлениях, знаниях. Это долгий процесс. В понимании большинства украинцев реформа - это повышение стандартов жизни. Увеличение пенсий и зарплат, ремонт дорог", - говорит он.

Социолог считает, что как общество мы не прошли необходимой трансформации.

"После Майдана люди преодолевали коррупцию на своем уровне. Увидев, что проблема не уменьшается, удивляются: почему я должен отказываться от злоупотреблений на бытовом уровне? Украинец разочаровался. Мы готовы затягивать пояса. Уже несколько раз это сделали. И выкручиваемся правдами и неправдами, двойными стандартами, тройными работами. Приспосабливаемся к обстоятельствам. Стратегии реформ нет. Люди не могут быть удовлетворены ни медицинской, ни образовательной, потому что не видят эффекта. Когда через несколько лет он будет, отношение может измениться. Надо заниматься новым поколением. У него нет ценностей развития государства. Есть только желание заработать, желательно не напрягаясь", - отметил знаток.

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