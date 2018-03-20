|МИД Чехии вызвал посла России в связи с заявлениями о причастности Праги к разработке вещества "Новичок"
|20.03.2018 23:10
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Na zít * ejší dopoledne je na @mzvcr p * edvolán velvyslanec Ruské federace Alexandr Vladimírovi * Zmejevskij, aby nám vysv * tlil l * ivý výrok ruské strany, která tvrdila, * e látka Novi * ok pou * itá p * i útoku v Salisbury ve Velké Británii mohla pocházet z * R.— MZV ČR (@mzvcr) 20 березня 2018 р.
17 марта Захарова заявила, что агент "Новичок", которым был отравлен Скрипаль, никогда не разрабатывали в РФ. По ее словам, он мог быть создан в странах Запада бывшими советскими учеными. "Наиболее вероятным источником происхождения данного химиката являются те страны, которые примерно с конца 1990-х годов, в том числе по настоящее время, проводят интенсивные исследования веществ из проекта "Новичок“. Это – Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция", – сказала Захарова.Министр иностранных дел Чехии Мартин Стропницкий назвал это обвинение "манипуляцией".Кроме Словакии и Чехии, обвинения Захаровой отвергла Швеция.4 марта 66-летнего бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери с симптомами отравления. В больницу также попал полицейский Ник Бейли. Все трое до сих пор находятся в тяжелом состоянии.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Об этом в британском парламенте заявила премьер-министр Тереза Мэй. Она потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании.Москва отказалась объяснять инцидент и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.По словам министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, "весьма вероятно", что приказ о применении нервно-паралитического агента в Солсбери отдал лично президент РФ Владимир Путин. В Кремле назвали это заявление "шокирующим и непростительным" нарушением дипломатического этикета.Великобритания выслала 23 российских дипломатов, в ответ Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов.
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