Знаю, что некоторые направления психологии (особо политкорректные и толерантные) отрицают наличие виктимного поведения (якобы само признание существования этого явления оправдывает преступников, что является очевидной чушью), но оно всё-таки существует

И глядя на действия украинских цепных «патриотов», которые раз за разом гавкают в направлении России, я каждый раз вижу именно его — ярко выраженное виктимное поведение.

Если вы, к примеру, находитесь в одном помещении с титулованным боксёром-тяжеловесом, а сами вы при этом явный дрыщ, то вы не будете делать резких и агрессивных действий, чтобы не отхватить жестоких, кхм, бамбулей. Особенно, если перед этим вы видели, как этот боксёр уже уделал одного борзого (Грузию в 2008 году) за три удара. Особенно, если вы уже несколько раз (если точнее, то семь) огребали от парней попроще (донецких шахтёров и металлургов). Но это если у вас всё в порядке с соображалкой и инстинктом самосохранения.

Ведь даже если у вас есть (как вы думаете) грозный дядя с ружжом (США), то этот дядя далеко и может банально не успеть (как «не успел» в Грузию). А боксёр потом виновато улыбнётся и скажет «Извините, мне просто показалось, что это террористический режим». И дядя может даже некоторое время возмущаться и вводить очередные санкции, но вашей бездыханной тушке это будет уже глубого пофиг.

И даже боксёр может быть долго добрым человеком. Примерно как Александр Карелин. Но тренированные годами рефлексы…

Примерно так думали бы в Киеве, если бы у них было всё в порядке с инстинктом самосохранения.

Ну захватили вы незаконно власть, ну беспредельничаете в пределах терроризируемой территории, ну воруете недограбленное, ну кошмарите местных терпил. Но дрыгаться зачем? Сопи в две дырки, тырь мелочь по карманам «пересичных громадян» и старайся не отсвечивать.

Нет, и голосовать в консульствах помешали (причём дичайшей помесью из «активистов» и «правоохоронцив», так что отмазаться, что это не инициатива власти — не получится), и абсолютно идиотский законопроект «о непризнании выборов в России» на рассмотрение Верховной зРады внесли.

Хорошо, допустим, вы не признаете вновь избранного президента Путина (как будто от вас, клоунов, что-то зависит). И что дальше? Будете считать дальше президентом России бывшего президента Путина? Как там говорил Лавров?

Хотя сами разговоры о легитимности власти со стороны тех, кто пришёл к власти в результате незаконного вооружённого госпереворота и удерживает её откровенно террористическими методами — это уже несмешной анекдот.

Так вот, с точки зрения логики, здравого смысла, инстинкта самовыживания, соотношения сил, геополитических раскладов и любых других вменяемых обоснований и мотиваций — киевский режим Порошенко и его сторонники должны сидеть тише воды и ниже травы. Сделать вид, что их вообще не существует, доворовывать недограбленное и копать схроны с наукраиненным где-нибудь в районе Канады.

Вместо этого они регулярно нарываются на обратку. И словом, и делом. Всё их поведение как бы говорит нам «Нападите на нас! Завоюйте нас! Уничтожьте нас!». Это и есть разновидность виктимного поведения.

Классики психоанализа, начиная с Карла Густава Юнга, считали подобное суицидальное поведение бессознательным проявлением суперэго (совести), приговорившим своего носителя к казни за совершённые им преступления.

Так, согласно ряду исследований криминальной психологии, даже профессиональные преступники часто бессознательно делают «случайные» ошибки и оставляют улики, чтобы их могли найти и покарать.

И если осознавшие свою предательскую (по отношению к предкам, корням, истокам) и преступную сущность украинствующие массово совершают суициды, то не осознающих карает бессознательное. Заставляя бухать, наркоманить, ездить на бешеных скоростях на автомобилях, нарываться на неприятности в злачных местах и, более масштабно, стремиться вызвать карающий ответ на свои провокации со стороны русских, которых они предали.

Версия о виктимности «украинствующих» может и сложнодоказуема, но она объясняет те аспекты их поведения, которые ни в какую логику не укладываются.

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