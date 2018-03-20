На Донбассе боевики и дальше продолжают нарушать перемирие, однако были сравнительно неактивными.

Сводки с фронта сообщает пресс-центр штаба АТО.

За последние сутки был зафиксирован один обстрел позиций украинских военных. На донецком направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг обстрелял наши позиции в районе населенного пункта Пески,передает со ссылкой на . На луганском направлении российско-оккупационные войска придерживались тишины и не совершили ни одного обстрела.

К счастью, ни один украинский защитник из-за вражеского огня не пострадал.

В оккупированном Луганске самоликвидировался российский наемник-боевик Иван Расщупкин. Его тело нашли 17 марта, так называемые "правоохранители" ЛНР.

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