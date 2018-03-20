Американский сенатор Джон Маккейн жестко раскритиковал то, что президент США Дональд Трамп решил поздравить Владимира Путина с победой на президентских выборах в России.

Маккейн подчеркнул, что переизбранный в России Путин – правитель, а российские выборы являлись фикцией. Потому, как считает сенатор, такие действия Трампа не достойны «лидера Свободного мира», которым должен выступать президент США.

«Американский президент не возглавляет Свободный мир, поздравляя диктаторов с победой на выборах. И, сделав это с Владимиром Путиным, президент Трамп оскорбил каждого гражданина России, которому было отказано в праве голосовать на свободных и справедливых выборах, чтобы определить будущее своей страны, в том числе бесчисленных российских патриотов, которые так рисковали, чтобы протестовать и противостоять путинскому режиму», – отметил Маккейн на своей странице в Facebook.

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