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В Нацполиции создали новое управление
20.03.2018 23:26
В Нацполиции создали новое управление
Глава Нацполиции Сергей Князев во время встречи с делегацией ООН 20 марта
В Национальной полиции ввели управление уголовного анализа для борьбы с организованной преступностью.
В Нацполиции создали новое управление Фото: из свободных источников
Об этом сообщает пресс-служба НП.
 
"Чем более широким будет поле взаимодействия в контексте обмена информацией с международными организациями, тем больше результатов работы получим и мы, и правоохранительные органы других стран", - заявил заместитель председателя Нацполиции Константин Бушуев на встрече с делегацией Управления ООН по наркотикам и преступности.
 
Кроме того, Нацполиция будет сотрудничать с ООН в сфере противодействия наркопреступности и другим проявлениям организованной преступности.
 
Предполагается региональное и международное сотрудничество в противодействии незаконному обороту наркотиков, оружия, торговли людьми и другим тяжким преступлениям, которые совершают организованные преступные группы и организации.
 
Ранее сообщалось, что в МВД создали подробные инструкции практического экзамена для получения водительских прав.
 
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