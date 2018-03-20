Глава Нацполиции Сергей Князев во время встречи с делегацией ООН 20 марта

Об этом сообщает пресс-служба НП.

"Чем более широким будет поле взаимодействия в контексте обмена информацией с международными организациями, тем больше результатов работы получим и мы, и правоохранительные органы других стран", - заявил заместитель председателя Нацполиции Константин Бушуев на встрече с делегацией Управления ООН по наркотикам и преступности.

Кроме того, Нацполиция будет сотрудничать с ООН в сфере противодействия наркопреступности и другим проявлениям организованной преступности.

Предполагается региональное и международное сотрудничество в противодействии незаконному обороту наркотиков, оружия, торговли людьми и другим тяжким преступлениям, которые совершают организованные преступные группы и организации.

Ранее сообщалось, что в МВД создали подробные инструкции практического экзамена для получения водительских прав.

К слову, в полках спецназначения полиции Киева работает 185 экс-"беркутовцев".