Немецкие концерны Volkswagen, Daimler и BMW финансировали тесты на людях, проводившиеся Европейским исследовательским объединением по защите окружающей среды и здоровья в транспортном секторе (EUGT).

Прокуратура немецкого города Брауншвейга в начале марта провела серию обысков в штаб-квартире автоконцерна Volkswagen (VW) в Вольфсбурге, передает Немецкая волна, информирует svodka.net.

Во вторник, 20 марта, немецкий еженедельник WirtschaftsWoche сообщил, что следственные действия проводились в 13 офисах компании, были изъяты документы и большие «объемы данных», которые в течение ближайших недель предстоит проанализировать специалистам.

Целью правоохранительных органов было выявление и идентификация лиц, подозреваемых в манипулировании рынком. К последнему могло привести обнародование концерном 9 декабря 2015 года извещения, в котором, по всей видимости, содержалась «объективно недостоверная информация» о ситуации с показателями уровня вредных выхлопов дизельных автомобилей, отмечает издание.

Как сообщалось, в конце января вокруг VW разгорелся новый скандал. Газеты Süddeutsche Zeitung (SZ) и Stuttgarter Zeitung сообщили о том, что немецкие концерны Volkswagen, Daimler и BMW финансировали тесты на людях, проводившиеся Европейским исследовательским объединением по защите окружающей среды и здоровья в транспортном секторе (EUGT).

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Во время этих испытаний здоровые люди с их согласия подвергались короткому воздействию диоксида азота, являющегося одной из токсичных составляющих выхлопных газов дизельных двигателей, пишут СМИ со ссылкой на имеющийся в их распоряжении отчет EUGT за 2012-2015 годы. Согласно этим данным, в Университетской клинике Ахена были обследованы 25 человек после того, как они на протяжении нескольких часов вдыхали в различных концентрациях ядовитый газ NO₂. Результаты этого исследования были опубликованы в 2016 году.

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