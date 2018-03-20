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Румыния не признала результаты выборов президента РФ в Крыму
20.03.2018 23:34
Румыния не признала результаты выборов президента РФ в Крыму
В посольстве также напомнили, что Румыния не признает незаконной аннексии Крыма и города Севастополь
Румыния не признает проведение выборов президента РФ на территории временно оккупированного Крыма
Фото: из открытых источников
Об этом LB.ua сообщили в пресс-службе посольства Румынии в Украине.
 
"Румыния ... не признает проведения выборов на этой территории, чем разделяет свою позицию на уровне Европейского Союза и его государств-членов", - говорится в сообщении.
 
В посольстве также напомнили, что Румыния не признает незаконной аннексии Крыма и города Севастополь Российской Федерацией и подтверждает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
 
Напомним, что Президент Украины Петр Порошенко назвал незаконными выборы президента, которые Россия провела в том числе в оккупированном ею Крыму.
 
Порошенко призвал международных партнеров усилить санкционный давление на Кремль.
 
Ранее глава дипломатии ЕС Федерика Могерини подчеркнула, что ЕС не признает выборы президента в оккупированном Крыму. С соответствующими заявлениями в эти выходные и в понедельник выступили многие страны ЕС.
 
Отметим, что народные депутаты Максим Бурбак и Георгий Логвинский внесли в Верховную Раду проект постановления о непризнании выборов президента России.
 
18 марта в России прошли выборы президента. По итогам подсчета данных 99,5% протоколов участковых избиркомов, Владимир Путин набрал 76,65% голосов.
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