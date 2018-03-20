В посольстве также напомнили, что Румыния не признает незаконной аннексии Крыма и города Севастополь

Об этом LB.ua сообщили в пресс-службе посольства Румынии в Украине.

"Румыния ... не признает проведения выборов на этой территории, чем разделяет свою позицию на уровне Европейского Союза и его государств-членов", - говорится в сообщении.

В посольстве также напомнили, что Румыния не признает незаконной аннексии Крыма и города Севастополь Российской Федерацией и подтверждает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, что Президент Украины Петр Порошенко назвал незаконными выборы президента, которые Россия провела в том числе в оккупированном ею Крыму.

Порошенко призвал международных партнеров усилить санкционный давление на Кремль.

Ранее глава дипломатии ЕС Федерика Могерини подчеркнула, что ЕС не признает выборы президента в оккупированном Крыму. С соответствующими заявлениями в эти выходные и в понедельник выступили многие страны ЕС.

Отметим, что народные депутаты Максим Бурбак и Георгий Логвинский внесли в Верховную Раду проект постановления о непризнании выборов президента России.

18 марта в России прошли выборы президента. По итогам подсчета данных 99,5% протоколов участковых избиркомов, Владимир Путин набрал 76,65% голосов.