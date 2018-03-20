|Украина собралась купить 5 самолетов Boeing на сумму 600 миллионов долларов
|20.03.2018 23:40
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Это рекордная для Украины договоренность в данной сфере.
Об этом в Facebook сообщил депутат Верховной Рады Глеб Загорий.
Он отметил, что, согласно контракту, Boeing создаст для Украины 5 высокотехнологичных самолетов модели Boeing 737 MAX. Сумма закупки впечатляющая — аж 600 миллионов долларов.
“Это крупнейший договор в украинской авиации за последние 10 лет”, — сообщил депутат, уточнив, что по ней SkyUp Airlines получит 2 самолета нового поколения, а также 3 среднемагистральных авиалайнера.
Они поступят в Украину прямо с сиэтлского завода в ближайшие 5 лет.
Депутат также добавил, что договор предусматривает дополнительную закупку еще 5 самолетов.
“Это значит, что в течение пяти лет флот украинской авиакомпании может пополниться сразу десятью новейшими самолетами”, — поделился важной новостью Загорий, уточнив, что полеты авиакомпания начнет уже в апреле этого года.
“Важно, что в Украине развиваются не только зарубежные, но и украинские компании. С каждой такой сделкой украинцы получают возможность путешествовать комфортнее и дешевле, следовательно такие контракты очень важны!” — констатировал нардеп.
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