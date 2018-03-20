Вашингтон и его подчиненный Лондон готовят почву для конфликта, чтобы проверить, хватит ли у России решимости вступить в войну? Как иначе следует интерпретировать заявление начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерала Сергея Рудского. По его словам, у России «есть достоверная информация о том, что американские инструкторы обучают ряд группировок боевиков в окрестностях города Ат-Танф с целью организовать провокации, связанные с применением химических вооружений на юге Сирии? Они готовят серию взрывов химических боеприпасов. Этот факт будет использован, чтобы обвинить правительственные вооруженные силы Башара аль-Асада. Компоненты для производства химических боеприпасов уже доставлены в южную зону деэскалации под видом гуманитарных конвоев многих НПО. Провокации будут использованы в качестве предлога для нанесения ударов со стороны Соединенных Штатов и их союзников по военной и правительственной инфраструктуре в Сирии».

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Не надейтесь узнать что-нибудь об этом из полностью дискредитировавших себя западных СМИ, которые превратились в министерство пропаганды войны.

Российское правительство должно обвинять себя в том, что оно снова не смогло закончить работу в Сирии, а вместо этого позволило Вашингтону расширить свое присутствие в этой стране, вооружить и обучить своих наемников, предоставить им химическое оружие и подготовить свой флот для нападения на сирийские правительственные войска, с тем, чтобы не допустить дальнейшего освобождения сирийской территории.

Итак, перед нами стоит вопрос: если информация, которую сообщил генерал Рудской, верна, как намерена поступить Россия? Будет ли Москва использовать свою противоракетную оборону и превосходство в воздухе, чтобы сбивать американские ракеты и самолеты, или она стерпит эту атаку и снова ограничится тем, что осудит незаконные действия Вашингтона, заявив свой протест в ООН?

Если Россия не ответит на набег, Вашингтон усилит давление. Раньше или позже Россия потеряет терпение, и тогда разразится война.

Если это произойдет, ограничится ли война обычными вооружениями или Вашингтон воспользуется поводом для запуска межконтинентальных баллистических ракет по России? Эти вопросы должны сейчас приходить в голову российскому руководству. Москва сталкивается с серьезной опасностью того, что пятая колонна Вашингтона внутри России, атлантисты-интеграционисты, то есть те русские в политической и деловой элите, которые считают, что Россия должна во что бы то ни стало интегрироваться в западный мир, блокируют решительные действия правительства и подставят Россию под первый ядерный удар.

До сих пор Россия позволяла себя побеждать, играя по правилам дипломатии и международного права, несмотря на тот очевидный факт, что Вашингтон эти правила игнорирует. На прошлой неделе Британия, подчиненный Соединенных Штатов, страна, не имеющая военного или политического значения, продемонстрировала полное презрение к России и лично к ее президенту Владимиру Путину. Другими словами, оскорбление нанесено России государством, являющимся не более чем марионеткой Вашингтонской империи. Вина за предполагаемое отравление якобы российским нервнопаралитическим газом, в самом существовании которого усомнились многие эксперты из США и Великобритании, малозначительного бывшего шпиона и его дочери, без всяких доказательств была возложена на Россию британским премьер-министром и министром иностранных дел.

Британский премьер-министр нарушила закон и международные соглашения, ратифицированные ее страной, предоставив России 24 часа для ответа на обвинение, которое не сопровождалось никакими доказательствами. Закон и конвенция требуют, чтобы сторона, выдвигающая обвинение, предоставила все имеющиеся материалы обвиняемой стороне, у которой после этого будет десять дней для оценки доказательств и ответа.

Другими словами, действительно, британское правительство отказалось соблюдать международную конвенцию, ратифицированную Британией. Более того, британский министр иностранных дел Борис Джонсон лично обвинил президента России Путина в том, что тот якобы заказал покушение на убийство незначительного бывшего шпиона. Достаточно прочесть, что прежде чем попасть в Лондон, перебежчик 6 лет сидел в российской тюрьме, чтобы понять, что никакой заинтересованности в его устранении у России не было и быть не могло.

Не удовлетворившись беспрецедентным оскорблением России и ее президента, министр обороны Британии, страны, неспособной защититься от России даже с помощью своего сюзерена, Америки, заявил в ответ на отказ России реагировать на ничем не обоснованные обвинения, что «Россия должна уйти и заткнуться».

Это было уже слишком, во всяком случае, для Министерства обороны России. Генерал Игорь Конашенков ответил: «Риторика базарной хабалки, продемонстрированная главой британского минобороны, замечательно характеризует крайнюю степень его интеллектуальной импотенции. Все это подтверждает не только недействительность обвинений, но и то, что сами обвинители – это ничтожества.

«Великая» Британия давно превратилась не только в уютное гнездо для перебежчиков со только мира, но и в мировой центр всевозможных источников сфабрикованных новостей. Что же касается хамских слов министра обороны, вероятно, грубость – единственное оружие, имеющееся в арсенале Вооруженных сил ее Величества».

Обратите внимание на полное презрение к Британии как к военной и политической силе со стороны российского Министерства обороны. С точки зрения российских военных, британское государство, будучи вассалом Америки, является полным ничтожеством. Это говорит о том, что российские военные сосредоточены на Вашингтоне и вряд ли намерены терпеть его агентов в российском правительстве и деловых кругах, если те попытаются блокировать действия власти.

Возможно, россияне решат, что давно пора продемонстрировать свое военное превосходство, и удалят с занятых позиций не только американские ракеты и самолеты, но и флот, с которого предполагается наносить удары, переведя свои ядерные силы в состояние повышенной военный готовности? Что тогда сделал бы Вашингтон? Способно ли правительство, состоящее из хулиганов, опьяненных своим высокомерием, прийти к разумному решению? Или эти люди настолько заносчивы, что считают себя «исключительными» и «незаменимыми», и готовы обречь на смерть весь мир, включая растения, животных, птиц и всех существ, которые понятия не имеют об убийцах-лунатиках, правящих западным миром?

Не существует на Земле большей угрозы жизни, чем Вашингтон. Сдерживание его решимости уничтожить человеческую цивилизацию – величайшая проблема, с которой столкнулось человечество. Если мы потерпим неудачу, всех нас, людей и животных, ожидает смерть.

Несмотря на военное превосходство России, человечность российского правительства ставит ее в невыгодное положение, поскольку в Вашингтоне судьбой человечества никто не озабочен.

Автор, Пол Крейг Робертс — американский экономист, политический и экономический обозреватель. Кавалер Ордена Почётного легиона, республиканец, прежний помощник по экономической политике министра финансов США в администрации Рональда Рейгана.

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