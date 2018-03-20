Многие уже готовы к Мундиалю, но на некоторых существуют реальные проблемы.

Нижний Новгород

В Нижнем Новгороде основные работы завершили к 15 февраля. А детали нужно доделать к 15 апреля, когда «Нижний Новгород» сыграет с «Зенитом-2″.

Самара-Арена

Одна из самых проблемных арен. 7 марта о ней вспомнил даже Владимир Путин, который поручил губернатору области «наверстать отставание». Известно, что там уже есть видеотабло, но работы много. У строителей есть меньше месяца.

Фишт

Чтобы подготовить «Фишт» к чемпионату мира, понадобился дополнительный миллиард рублей. Сейчас там должно быть все идеально.

Стадион «Ростов»

Стадион «Ростов» уже ввели в эксплуатацию, в ФИФА его назвали отличным, потому что места расположены близко к полю. 15 апреля «Ростов» там сыграет против СКА.

Мордовия Арена

С «Мордовия-Арены» к 6 марта еще не убрали высотные краны. Три недели назад в Саранске закончили монтаж кресел. Тестовую игру проведут 21 апреля. В зоне «Урал-Поволжье» второго дивизиона «Мордовия» сыграет с «Зенит-Ижевском».

Екатеринбург Арена

«Екатеринбург-Арену» сдали в эксплуатацию в конце февраля, в марте там побывали инспекторы ФИФА и остались довольны. Первый тестовый матч должны сыграть 1 апреля. И главное тут – отзывы людей, которые будут сидеть на крайних секторах этих оранжевых трибун.

Зенит Арена

Единственный стадион, который может принять ЧМ-2018 даже зимой в жуткие морозы. На «Зенит-Арене» всегда +20.

Открытие Арена

«Открытие-Арена» к ЧМ-2018 готова уже давно.

Казань Арена

На «Казань-Арене» пока страшный газон и непродуманная пропускная система. Газон менять не будут, но обещают, что к лету он станет намного лучше.

Стадион Волгоград

Срок сдачи стадиона в Волгограде тоже переносили, а сейчас строители пожаловались, что им не заплатили за декабрь. Объявлена забастовка, но работы нужно завершить к 21 апреля. Другого выхода нет.

Стадион Калиниград

Ближайшие перспективы калининградской арены – в одном туманном кадре. Вокруг арены в феврале проседал грунт. В руководстве области уверяют, что сейчас уже ничего не проседает. «Балтика» на этом стадионе 22 марта должна была сыграть с «Шальке», но игру перенесли. Формально из-за мороза.

Лужники

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