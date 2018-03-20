Мальта выдала европейский ордер на арест Марии Ефимовой, которая передавала журналистке Дафне Каруане Галиции сведения о причастности властей острова к финансовым махинациям. Убийцы журналистки до сих пор не найдены Фото: EPA По данным газеты, Ефимова была источником информации о том, что панамская офшорная компания Egrant принадлежала Мишель Мускат – жене премьер-министра Мальты Джозефа Муската. Каруана опубликовала переданные россиянкой данные о переводе на счета Egrant $1 млн, вероятно, от семьи президента Азербайджана Ильхама Алиева.В июне 2017 года Ефимова уехала с Мальты.Прокуратура подозревает ее в завладении средствами банка и мошенничестве.The Times of Malta пишет, что Ефимова охотно сдалась греческой полиции. Сообщается, что она приезжала в Афины, чтобы проголосовать на выборах президента РФ.53-летняя Галиция погибла 16 октября 2017 года. Она выехала из дома на автомобиле, спустя несколько секунд прогремел взрыв.Представитель офиса премьер-министра страны сообщил, что взрывное устройство, ставшее причиной гибели Галиции, прикрепили под ее машиной и привели в действие дистанционно с помощью мобильного телефона.Правительство Мальты объявило награду в €1 млн за информацию, которая поможет установить виновных в гибели журналистки. До сих пор преступление не раскрыто.Журналистка была известна благодаря публикациям на тему "Панамского архива". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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